Trapani Calcio. Capitan Luca Pagliarulo e Ferretti al rinnovo di contratto fino al 2020

11/08/2018 20:05:00

Pagliarulo.

Nove stagioni, con quella appena iniziata, in maglia granata, tra i protagonisti della storica promozione in serie B nel 2013, una scelta che negli anni è stata rinnovata con un grande senso di appartenenza, indossando la fascia di capitano, e che ora proseguirà ancora per un’altra stagione.

Il capitano Luca Pagliarulo prosegue il suo connubio con il Trapani e prolunga il suo contratto, in scadenza a giugno 2019, di un ulteriore anno, fino al 2020.

Arrivato a Trapani nella stagione 2010/2011, capitan Pagliarulo ha totalizzato 247 presenze nei campionati con la maglia granata, realizzando ben 20 gol, da difensore, in nove stagioni sportive.

Ferretti.

La Società Trapani Calcio comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Daniele Ferretti anche per la prossima stagione 2019/2020.

Arrivato in maglia granata lo scorso anno, proveniente dal Gubbio, dopo l’esordio al Provinciale in Coppa Italia (1° turno eliminatorio – Trapani-Paganese 6-0, rete all’84’), due presenze sempre in Coppa Italia (2° e 3° turno eliminatorio) e sei presenze in campionato, Ferretti, a causa di un infortunio, è rientrato in gruppo nella parte finale della stagione.

Nell’attuale stagione sportiva ha disputato le due gare di Coppa Italia (Trapani-Campodarsego 1-0, suo l’assist a Evacuo, autore della rete della vittoria; Trapani-Cosenza 1-2 d.t.s).