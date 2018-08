"Bella la spiaggia libera di Marsala, ma troppi cani randagi"

11/08/2018 15:10:00

Cani randagi nelle spiagge di Marsala, è la segnalazione che fa un nostro lettore, Antonino Gerardi, rivolgendosi al sindaco Alberto Di Girolamo.

"La spiaggia libera nei pressi tra Lido Delfino e lo sbocco è bellissima, bel mare bella sabbia ma il vero problema è che è piena di cani randagi un po' invadenti, vengono li a cercare cibo e giocare, solo che è meglio non toccarli e non dargli niente perché le persone del luogo dicono che a volte capita che mordano e diciamo che oltre a non essere piacevole, non sembrano molto sani. Spesso fanno anche rissa tra di loro e in quei casi è abbastanza angosciante. Le persone che vivono lì non si sentono tranquille a stare in spiaggia. Peccato perché la spiaggia invece merita molto"

"Da settimane – afferma Antonino Gerardi – si chiedono seri provvedimenti in merito, ma evidentemente l’incolumità pubblica non interessa. Alle volte mi rendo conto di essere troppo ripetitivo signor. Sindaco ma questi cani rappresentano un pericolo per chiunque passi sulla spiaggia. La Invito signor. sindaco e tutta l’amministrazione comunale a prendere i dovuti e necessari provvedimenti al fine di tutelare l’incolumità pubblica".