Marsala Calcio: battutto il Castellammare 94' in amichevole, domenica comincia la stagione

13/08/2018 21:55:00

Si è chiuso con un filotto di quattro “sorrisi” il precampionato per la troupe azzurra di mister Chianetta, che nel pomeriggio di oggi, lunedì 13 agosto 2018, era impegnata nel quarto allenamento congiunto di questo precampionato, questa volta in esterna a Castellammare del Golfo (Tp) contro la locale formazione del Castellammare Calcio '94 (Eccellenza). In questa occasione i due tecnici, mister Ignazio Chianetta e mister Giuseppe Mione, hanno preferito due tempi da 45' per la “sgambatura”, con il Castellammare che ha chiuso incredibilmente in vantaggio la prima frazione grazie a un gol arrivato sugli sviluppi di calcio d'angolo dopo appena 1' di gioco. Nella ripresa i lilibetani hanno fatto valere la maggiore caratura tecnica pareggiando al 50' con Giannusa, e passando in vantaggio al 58' con Barraco. I padroni di casa, però, non si sono persi d'animo ed hanno trovato il gol del 2-2 al 65' con un tap-in dal centro dell'area a seguito di una respinta corta di Jaber Keba. Il quinto e definitivo gol dell'allenamento lo ha infine siglato il giovane attaccante mazarese di origine tunisina Etthman, classe 2001, all'80'.

Dopo le sgambature con Alba Alcamo (3-1), con l'Equipe Sicilia (4-0), con Salemi (2-0) e con il Castellammare '94 (3 a 2 in esterna) si chiude il precampionato azzurro: domenica 19 agosto al 2018, alle ore 16:00 al “Valentino Mazzola” di San Cataldo (Cl) è in programma la prima gara ufficiale della stagione, il Turno Preliminare in gara unica della Coppa Italia di Serie D 2018-2019.