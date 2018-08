Marsala, la Guardia Costiera in spiaggia invita a smontare le tende e non accendere falÃ²

14/08/2018 15:52:00

Le spiagge del litorale marsalese, come da tradizione da alcuni anni, per Ferragosto diventano un campeggio. Come potete vedere dalle foto sono già tantissime le tende piazzate per passare la notte sotto le stelle. I militari della Guardia Costiera in questa momento stanno facendo dei sopralluoghi invitando chi ha piazzato le tende a smontarle e ricordando ai bagnanti di non accendere falò.

Sia l'amministrazione comunale sia la Capitaneria di Porto di Marsala hanno ricordato come il Decreto del 2007 dell'Assessorato regionale Territorio e Ambiente che, all'art. 3 riguardante "prescrizioni sull'uso delle spiagge e delle strutture balneari", espressamente vieta l'accensione di qualsiasi fuoco in spiaggia.

Pesanti le sanzioni per i trasgressori. Le violazioni all’articolo 1164 - prevedono sanzioni che vanno da 1032 euro fino a 3.098 ed anche la denuncia penale nel caso in cui si mette a rischio la sicurezza della navigazione.