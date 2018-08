Il Ferragosto a Triscina Ã¨ superfresco con il frigorifero in spiaggia

15/08/2018 19:14:00

Vuoi mettere una notte di Ferragosto, classica, in spiaggia, con tutti i tuoi amici, in una delle più belle spiagge della Sicilia occidentale, a Triscina, senza birre e vivande fresche? No, sarebbe un qualcosa di inconcepibile.

Di solito, però, quando è così ci si porta da casa le borse frigo e tanto ghiaccio per mantenere le cose da bere alla temperatura ideale. A Triscina, però, non va esattamente come in tutte le altre località e per la notte di Ferragosto qualcuno ha deciso di fare tutto in grande e portarsi in spiaggia direttamente il frigorifero da casa.

Come potete vedere dalla foto, postata dal gruppo facebook "I Triscinari Onesti", oltre al classico tavolino da campeggio, c'è anche l'elettrodomestico poggiato su una base e attorniato da diverse pacchi di lattine di birra e un grosso contenitore in plastica.

Se non ci fosse questa foto a testimoniarlo sarebbe difficile credere a tutto ciò. Di una cosa siamo certi, che la compagnia di ragazzi che ha pensato di portare il frigo in spiaggia come se nulla fosse, ha sicuramente un "coraggio" da vendere e una "fantasia" fuori dal comune....