Meteo in provincia di Trapani. Oggi e domani nuvoloso e con possibili piogge. 28Â°C la max

19/08/2018 07:30:00

Il meteo a Trapani, Marsala e dintorni, oggi e domani sarà caratterizzato da cieli nuvolosi con possibili piogge. La temperatura, più fresca di qualche grado rispetto al gran caldo dei giorni precedenti, toccherà la punta massima di 28°C. Venti deboli da Nord. Ecco in dettaglio le previsioni di domani e lunedì.

Domenica, 19 agosto: Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera, sono previsti 19mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4000 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: pioggia.

Lunedì, 20 agosto: Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3900 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.