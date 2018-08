Erice, da oggi cento scienziati di tutto il mondo a confronto sulle "Emergenze Planetarie"

20/08/2018 09:00:00

Da oggi cento scienziati di 40 Nazioni si ritroveranno ad Erice si apre la 51esima edizione dei Seminari Internazionali sulle «Emergenze Planetarie». I lavori, sotto l’Alto Patronato della presidenza della Repubblica italiana, presieduti da Antonino Zichichi, si apriranno al Centro «Ettore Majorana».

"Il ruolo che riuscirà ad avere la Scienza nel Terzo Millennio - ha detto il presidente dei Seminari, Antonino Zichichi - sarà determinante per affrontare e risolvere le 72 emergenze planetarie di cui si parla poco pur essendo in queste emergenze la serie di pericoli sul futuro del pianeta Terra. La forma di materia vivente alla quale apparteniamo ha ereditato queste emergenze dalla violenza politica ed economica che ha purtroppo caratterizzato il ventesimo secolo e che ci ha lasciato in eredità le emergenze che la comunità scientifica della WFS (World Federation of Scientists: diecimila scienziati di 115 Nazioni) ha saputo identificare realizzando cento Progetti-pilota in cinquanta Paesi, al fine di avere la certezza che fosse possibile affrontare e risolvere queste pericoli".

«I risultati ottenuti dalla WFS - ha aggiunto Zichichi - sono l'unica prova, per tutti i Governi del mondo, sulla certezza che è possibile affrontare e risolvere i problemi legati alle Emergenze Planetarie a una sola condizione: che ci sia una ferma volontà politica per risolverle».

Ad Erice ci saràno anche lo scienziato Václav Klaus, ex Presidente della Repubblica Ceca, e Jan Szyszko, quand’era ministro dell’Ambiente nel Governo Polacco convinse il Parlamento della Polonia a dedicare un giorno di lavori alle emergenze planetarie.