21/08/2018 15:25:00

Tragedia a Mazara del Vallo. E' morto nella notte Giuseppe Bianco, aveva 34 anni ed era molto conosciuto in città. Bianco suonava la chitarra e oltre ad impartire lezioni si esibiva in diversi locali della città. Bianco sarebbe stato colpito da un aneurisma fulminante. Sconvolta la città di Mazara, gli amici e i parenti. Il giovane musicista lascia una compagna incinta. Ancora da chiarire, sembrerebbero, le esatte cause della morte.