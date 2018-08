Arriva "Ernesto" e il maltempo. Oggi temporali a Trapani e in provincia, disagi a Palermo

21/08/2018 06:00:00

Ernesto arriva in Italia. Non è il titolo di un film ma "Ernesto" è il nome di un anomalo ciclone tropicale, ribattezzato così dal centro Uragani degli USA, che dopo aver raggiunto Irlanda e Isole Britanniche tutte con venti a 100km/h, promette tuoni e fulmini tra poco su tutta l'Europa centro-Occidentale e successivamente anche sull'Italia.

Oggi maltempo e temporali in provincia di Trapani - Nell'attesa di "Ernesto" il cui arrivo è previsto nel fine settimana, oggi è prevista un'allerta meteo un po' in tutta la provincia di Trapani, con cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio. Ampie schiarite in serata, sono previsti 23mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 3900 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: pioggia.

Mercoledì, 22 agosto: Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi pomeridiane associate a deboli piogge, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 3900 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Allagamenti e traffico in tilt a Palermo - Ieri un violento nubifragio ha paralizzato il traffico alla circonvallazione e in via Ugo La Malfa, con pesantissime ripercussioni sulla viabilità nell'autostrada per l’aeroporto. Strade allagate alla Zisa, a Brancaccio e Ciaculli, a Mondello e nell’area del cimitero dei Rotoli alle falde di Monte Pellegrino. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire soprattutto per liberare automobilisti intrappolati nelle vetture, qualcuno è rimasto anche bloccato dentro l’ascensore.

A Cefalù un b&b, in via del Bivacco, è stato evacuato a scopo precauzionale a causa di alcuni detriti che si sono staccati dal costone roccioso per il violento temporale. Sempre a Cefalù disagi si sono registrati in contrada Santa Lucia e in viale Mediterraneo con strade allagate e auto in difficoltà e alberi divelti. Disagi e allagamenti anche a Lascari in contrada Salinella e a Carini lungo la statale 113. A Quattropani, a Lipari, un fulmine ha colpito l'antenna e fatto esplodere il televisore in una villa. Molta paura, ma nessun ferito.