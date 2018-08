I consiglieri di 'Io Amo Campobello': "A Tre Fontane e Torretta caos viabilitÃ "

21/08/2018 12:00:00

Vorremmo che le nostre frazioni fossero governate con preparazione e conoscenza per le sue tradizioni turistiche ed invece assistiamo ad un allontanamento dei turisti e alla totale incapacità amministrativa del Sindaco e dell’Assessore alla viabilità, rendendo ridicolo il nostro Comune, ove regna la confusione più totale.



E’ sotto gli occhi di tutti che le frazioni balneari di Tre Fontane e Torretta Granitola sono ostaggio di una gestione dilettantistica della viabilità da parte del Sindaco, dell’Assessore al ramo e del Comandante della Polizia Municipale.

A seguito delle modifiche effettuate sulla viabilità, nelle frazioni sono divampate le polemiche a causa della paralisi del traffico che ha interessato intere porzioni del territorio.

Sono gravissime le responsabilità politiche di chi amministra, perchè sia l’Assessore che il Comandante della Polizia Municipale non sono in grado di gestire una viabilità, in continua evoluzione, forse per suggerimenti inadeguati e/o favoritismi (“stop nella via Tonnara, zona ZTL lato Ovest e lato Est”) in assenza di un piano professionale e coordinato del traffico.

Il Comandante della Polizia Municipale è molto interessato alle “Entrate per violazioni al Codice della Strada”, bisogna far cassa in qualsiasi modo., ma non si preoccupa che in 8 km di lungomare mancano l’attraversamento pedonale.

D’altronde risulta che le spese inerenti il ramo della Polizia Municipale sono elevate (integrazioni ai vigili precari, assunzioni per le strisce blù, ecc…) e quindi ritiene necessario quasi vessare i nostri concittadini, creando caos e conseguentemente verbalizzare i confusi utenti.

Dall’altro lato assistiamo in Consiglio Comunale ad alcuni rappresentanti che atteggiano una “finta opposizione”: consiglieri che in campagna elettorale erano in alternativi a questa amministrazione o qualche altro gruppo appena costituito che nei primi due consigli comunali si è messo a disposizione di questa maggioranza politica.

Non ci avranno mica preso per stupidi!?

Il Sindaco vuole farci credere che “tutto va bene madama la marchese”….

Si chiede che l’Assessore al ramo rassegni le dimissioni, il Sindaco revochi immediatamente l’incarico all’attuale Comandante della Polizia Municipale e la gestione della viabilità passi a Sua Eccellenza il Prefetto, per gli evidenti motivi di ordine pubblico.

Il Coordinatore “Io Amo Campobello”

I Consiglieri Comunali Mario Giorgi Avv. Gaspare Passanante

(ispirazione Salviniana)

Giacomo Gentile

(Io Amo Campobello)