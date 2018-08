Maltempo. Fulmine colpisce tribunale, paura e allagamenti a Marsala. Oggi ancora pioggia

22/08/2018 06:00:00

Pochi ma intensi minuti di pioggia che hanno gettato Marsala nel caos. E le previsioni per oggi in provincia di Trapani non sono delle migliori.

Allagamenti, strade interrotte, sottopassaggi bloccati e fulmini hanno accompagnato il temporale estivo che ieri si è abbattuto in provincia di Trapani.



Molti disagi a Marsala dove si sono vissuti anche attimi di paura in Tribunale. Un fulmine ha infatti colpito Palazzo Halley, l'edificio in vetro, accanto alla sede centrale del Palazzo di Giustizia, che ospita diversi uffici e cancellerie. Il fulmine ha frantumato diversi vetri a specchio che fanno da prospetto all'edificio. Vetri che sono cascati nello spiazzale del palazzo che è stato poi fatto sgomberare. Paura tra i dipendenti al boato del fulmine.



Altri disagi per la pioggia breve ma intensa a Marsala. Il sottopassaggio di via Ugdulena è stato completamente sommerso dall'acqua, con auto in panne impossibilitate a muoversi e traffico in tilt. Scene che solitamente si vedono dopo ore di pioggia, ma questa volta a Marsala sono bastati davvero pochi minuti per allagare tutto.

Anche in altre zone della città ci sono stati disagi alla circolazione. La vecchia via Mazara è stata chiusa al traffico, sempre per allagamenti sempre per i soliti tombini che scoppiano. Via Mazara e via Salemi sono due delle arterie principali della città, e anche queste, come accade di solito con questo tipo di acquazzoni, sono state allagate con conseguente rallentamento del traffico. E ancora nei pressi del porto, sono venuti fuori liquami non proprio gradevoli dalla fognatura con la strada allagata. Tombini ostruiti e impreparazione hanno fatto il resto. C'è da dire che in questo periodo il centro urbano della città è molto trafficato, tra i vacanzieri ancora presenti a Marsala, e il ritorno dei marsalesi al lavoro dalle ferie estive, il traffico veicolare è molto denso.



Piove, e quando piove si testa la tenuta di qualche struttura. Come il PalaBellina, la palestra in cui si esibisce e si allena la squadra di volley locale. Ieri la palestra si è allagata, il tetto non è ancora del tutto impermeabilizzato. Eppure sono stati fatti dei lavori nei mesi scorsi. Così commentano gli amministratori del gruppo Marsala Città Nostra:

Ebbene si, ancora una volta al primo acquazzone il parquet del Fortunato Bellina diventa una piscina. Nella scorsa stagione sportiva si è dovuta interrompere una partita del campionato di serie A2 con conseguenze economiche a carico della Società Sportiva, oltre al danno d'immagine per l'intera Città. Le foto allegate dimostrano ancora una volta che i lavori, più volte eseguiti nell'ultimo anno, non hanno risolto il problema. Siamo curiosi di conoscere a chi fa capo quest'impresa che ha eseguito le riparazioni, quante migliaia di euro si sono dovuti pagare e chi dell'Amministrazione Comunale ha accertato e avvolarato la qualità dei lavori a nostro avviso mal eseguiti. Come cittadini marsalesi siamo stanchi di veder sprecato il nostro denaro per ottenerne questi risultati, chiediamo a chi ci rappresenta di dare un serio e reale segnale di discontinuità con il passato e passare dalle promesse ai fatti.



E per oggi e domani che dicono le previsioni? Non sono proprio belle. Sono previste piogge anche a carattere temporalesco. Eccole nel dettaglio.

Mercoledì, 22 agosto: Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi pomeridiane associate a deboli piogge, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3900 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: afa.

Giovedì, 23 agosto: Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata, sono previsti 7mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 3750 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.