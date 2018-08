Serie C. Attivo il Trapani: nelle ultime ore un arrivo dalla B e tre rinnovi di contratto

23/08/2018 00:35:00

Prelevato in prestito dal Lecce un centrocampista portoghese.

La Società Trapani Calcio comunica di avere acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Pedro Miguel Costa Ferreira, che arriva in prestito dal Lecce.

Centrocampista portoghese, classe 1991, Costa Ferreira ha giocato nelle ultime due stagioni sportive a Lecce (arrivato a gennaio 2017, nel campionato 2016/17 in serie C ha totalizzato 16 presenze e segnato 2 reti; nella stagione scorsa per lui 25 presenze e una rete). Ha iniziato la sua carriera calcistica in Italia nel Carpi (2008/09), passando poi al Settore Giovanile del Sassuolo; quindi tre stagioni in serie D con le maglie di Teramo (2010/11), Ancona (2011/12) e Messina (2012/13). Nella stagione 2013/14 ha giocato sempre con il Messina in serie C, passando nella stagione successiva alla Virtus Entella in serie B e rimanendovi per la successiva stagione e per la metà della stagione 2016/17: in tutto con la maglia della Virtus Entella ha disputato 77 partite e segnato 6 gol.

Contratto rinnovato a Taugourdeau che si lega ai colori granata fino al 2021.

La Società Trapani Calcio ha raggiunto l’accordo con il calciatore Anthony Taugourdeau per il prolungamento di contratto per un ulteriore anno (scadenza giugno 2021).

Il centrocampista francese era arrivato al Trapani nell’estate dello scorso anno ed aveva disputato 9 partite, a causa anche di un infortunio che lo ha tenuto fuori per diverso tempo. Nella finestra di mercato invernale era ritornato, con la formula del trasferimento temporaneo al Piacenza (squadra dalla quale proveniva). Con la maglia del Piacenza ha disputato nella seconda parte del campionato 2017/2018 8 partite realizzando una rete. Rientrato a Trapani a fine campionato, ora Taugourdeau, che aveva un contratto in scadenza nel 2020, ha prolungato fino all’anno successivo.

Felice Evacuo al Trapani fino al 2020.

L'attaccante Felice Evacuo resta al Trapani e rinnova il suo contratto, la cui scadenza era prevista per giugno 2019, fino a giugno 2020.

Evacuo è arrivato al Trapani lo scorso anno - trasferimento a titolo definitivo dal Parma con un contratto biennale - e in maglia granata ha giocato 31 partite, segnando dieci gol. Sue entrambe le reti realizzate nelle due gare ufficiali dell'attuale stagione sportiva in Coppa Italia (Trapani-Campodarsego 1-0; Trapani-Cosenza 1-2).

Rinnovo per Corapi.

Prolungamento di contratto per il centrocampista Francesco Corapi, che vestirà la maglia granata fino a giugno 2020.

Corapi è arrivato al Trapani a gennaio scorso, nella finestra di mercato invernale, proveniente dal Parma ed ha totalizzato nella seconda parte dello scorso campionato 14 presenze, realizzando una rete