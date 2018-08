Trapani Calcio. Terminate le ricerche per il reclutamento del nuovo sponsor commerciale

23/08/2018 21:10:00

Sarà Nuova Sicilauto il nuovo sponsor retromaglia del Trapani Calcio per la stagione sportiva 2018/2019.

La presentazione ufficiale del nuovo sponsor si terrà giovedì 23 agosto alle 11 presso la sede di Nuova Sicilauto in via Libica a Trapani.

All’evento prenderanno parte Giosuè ed Antonio Gatto, titolari di Nuova Sicilauto, il legale dell’azienda avvocato Giuseppe Cascina, il responsabile commerciale del Trapani Calcio Nicolò Achille, l’allenatore della squadra granata Vincenzo Italiano ed i calciatori Luca Pagliarulo, Juan Ramos e Marco Toscano

Non solo una sponsorizzazione, ma una vera e propria collaborazione per la stagione sportiva 2018/2019. E’ la filosofia che ha portato Nuova Sicilauto, concessionaria per Trapani e Palermo di FCA, a scegliere il Trapani Calcio per promuovere il proprio brand: essere partner della Società granata e metterne a disposizione i propri mezzi e la propria professionalità.

Nuova Sicilauto sarà lo sponsor di retromaglia per tutto il campionato 2018/19 e, nell’ambito dell’accordo, fornirà alla Società granata due auto (una Jeep Renegade ed una Fiat Tipo) ed un pulmino Fiat Ducato, che sarà utilizzato dal Settore Giovanile.

Oggi, presso la sede della concessionaria in via Libica, si è svolta la presentazione ufficiale dell’accordo di partnership, alla presenza di Giosuè ed Antonio Gatto, titolari di Nuova Sicilauto, dell’avvocato Giuseppe Cascina, legale dell’azienda, di Nicolò Achille, responsabile commerciale del Trapani Calcio. “Siamo molto orgogliosi di portare il nostro marchio nei campi di calcio d’Italia attraverso la squadra della nostra Città – hanno sottolineato Giosué ed Antonio Gatto -. Il Trapani rappresenta non solo un veicolo di promozione sportiva, ma anche l’immagine positiva, produttiva e vera della Città di Trapani ed attraverso l’accordo commerciale che abbiamo siglato vogliamo fornire tutto il nostro supporto, mettendo a disposizione le nostre competenze e professionalità”.

“L’accordo con Nuova Sicilauto rappresenta in pieno quello che è lo slogan che abbiamo scelto per la nostra nuova stagione sportiva: l’importanza di esserci – ha detto Nicolò Achille -. Nuova Sicilauto ha scelto di esserci nel senso più pieno del termine, diventando protagonista della nostra stagione e sviluppando un articolato rapporto di partnership, che non si limita alla sola sponsorizzazione, ma al sostegno concreto nei confronti della nostra Società. Un ringraziamento sentito da parte di tutta la famiglia del Trapani Calcio”