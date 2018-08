Cinquina in partitella del Marsala sul Dattilo Noir

24/08/2018 04:03:00

Ottimo allenamento per la trentina di azzurri in dote alla Prima Squadra di mister Ignazio Chianetta, che nel pomeriggio di ieri hanno ospitato per la seconda volta in questo pre-campionato i vicini di casa del Dattilo Noir (Eccellenza) per un allenamento congiunto al “Mariano Di Dia” di contrada Strasatti. Durante la sgambatura, concordata dai due tecnici (mister Chianetta e mister Melillo) in tre tempi da 30', a mettersi in mostro sono stati i lilibetani, al quinto successo su cinque uscite complessive di pre-stagione. Gli azzurri hanno mandato a rete nel primo tempo Prezzabile, nel secondo tempo Maraucci, Balistreri e Manfrè e nel terzo tempo Parisi per un 5-0 che ha lasciato sorrisi fra lo staff tecnico azzurro in vista del debutto stagionale di San Cataldo (Cl), dove domenica 26 agosto 2018 alle ore 16:00 Sancataldese – Marsala, Turno Preliminare della Coppa Italia di Serie D 2018/2019 aprirà la stagione del Marsala Calcio.