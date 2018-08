24/08/2018 12:00:00

"Io non ti auguro un'indagine per sequestro di persona. Ti auguro di riuscire a provare vergogna", inizia così il post che Gianfranco Miccichè, presidente dell'Assemblea Regionale siciliana, dedica al ministro Salvini sul caso Diciotti. Un messaggio molto forte in cui Miccichè dà anche dello "stronzo" al Ministro dell'Interno.

Ecco il post che termina così: "Salvini, fattene una ragione, non sei razzista: sei solo stronzo"