Che colpo, Marsala! In azzurro l'ala Pietro Tripoli

25/08/2018 16:12:00

La SSD Marsala Calcio a R.L è lieta di annunciare di aver depositato nella mattina odierna il cartellino dell'attaccante Pietro Tripoli, classe 1987 di Bagheria (Pa). Tripoli, soprannominato la “Zanzara”, nel 2017/2018 in Serie D alla Cavese (4 reti in 24 presenze), ha fatto in passato le fortune di club di Serie B (Varese) e Serie C (Ascoli su tutte), ed è pronto per la prima esperienza calcistica nella sua terra sicula. Tripoli è già agli ordini di mister Ignazio Chianetta ed è perfettamente arruolabile per il match di domani Sancataldese-Marsala, debutto ufficiale degli azzurri per la stagione 2018-2019. Con Tripoli, salvo clamorosi quanto improbabili stravolgimenti dell'ultimo minuto, la Società chiude il mercato in entrata. Dalla folta rosa azzurra potrebbero invece andar via in prestito uno o due giovani, fermo restando che il tecnico ha già dichiarato che il gruppo è definitivo, e se qualcuno volesse andar via perché in una rosa totale troverebbe fisiologicamente poco spazio, verrebbe girato in prestito altrove per collezionare minutaggio utile alla propria crescita personale e professionale in vista di un futuro ritorno in azzurro.