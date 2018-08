Marsala Calcio femminile. Il 27 agosto si torna al lavoro

25/08/2018 19:55:00

La nuova stagione è appena iniziata e mentre le atlete del Calcio Femminile Marsala si godono gli ultimi giorni di vacanza la dirigenza lavora alacremente per definire Staff e Rosa per la prossima stagione di Eccellenza Femminile (ex serie C).

Per quanto riguarda lo Staff Tecnico riconfermata mister Anteri alla guida della prima squadra, collaborata anche quest'anno da mister Simone Giacalone e dal preparatore dei portieri Franz Gualberti. Per la Scuola Calcio una novità, il capitano Cristina Casano sarà il secondo di mister Anteri per allenare le ragazzine che anche quest'anno andranno a formare il vivaio della società marsalese.

Riconfermato in blocco lo staff dirigenziale. A guidare l'intera nave sarà nuovamente il Presidente Giuseppe Chirco affiancato dal Presidente storico Pietro Accardi, che rivestirà la carica di co-presidente. Il gruppo dei dirigenti sarà formato dal vice presidente Vincenzo Accardi, dal neo Direttore Generale Mario Ambrogi e dalla Team Manager Michela Martino.

Alla guida dell’Area Stampa e Comunicazione ci sarà sempre Francesco Parrinello che sarà coadiuvato da altre due figure i cui accordi sono in fase di definizione. Dell’Area Stampa farà parte anche la new entry Beatrice Parrinello, fotografa di grande qualità e notissima in città grazie alle sue “… foto di Bea”.

Parecchi i movimenti in entrata e a giorni la società comincerà a svelare i nomi delle nuove atlete che andranno a rinforzare la rosa delle azzurre che promettono di dare battaglia per un campionato tutto di vertice.

"Quest'anno vogliamo puntare in alto, dichiara il tecnico azzurro mister Anteri, abbiamo fatto degli ottimi innesti in tutti i reparti che ci daranno una grossa mano per tentare il salto di categoria. Ho già programmato per la prima squadra l'inizio delle attività di preparazione il 27 agosto così da trovarci pronte per l'inizio del campionato che sicuramente sarà nel mese di ottobre. Per ciò che riguarda la scuola calcio per bambine è previsto un open day a metà settembre e una collaborazione per un polo femminile a Mazara del Vallo."

Per chi volesse essere aggiornato su tutte le novità del Calcio Femminile Marsala, come ogni anno, ci potrà seguire grazie alla nostra Area Stampa e Comunicazione attraverso il sito ufficiale www.cfmarsala.it e la pagina Facebook Marsala Calcio Femminile.