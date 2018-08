Favignana in scena Escape di Fabio Greco ed il concerto di Federico Poggipollini e...

25/08/2018 21:06:00

Una giornata che inizia alle 5 del mattino e finisce alle 24 tutta interamente dedicata alla musica, è ciò che accadrà Domenica 26 Agosto a Favignana per la rassegna “Favignana Summer Fest”, patrocinata dal Comune di Favignana e dall’Assessorato Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo.

Alle 5 del mattino, all’alba del nuovo giorno, in una location suggestiva, presso la spiaggia Praja andrà in scena il concerto del pianista palermitano Fabio Greco dal titolo “Escape”.

“Escape-dice Greco- è poesia in musica per raccontare emozioni senza fine, per raccontare l’amore, origine di ogni cosa e sentimento che stravolge e dona un senso alla vita. Nota dopo nota, terra e mare si uniscono in un unico suono: tutto questo è la magia di queste note musicali.

Il compositore palermitano sarà accompagnato dalla cantante Sanam Ighani, cantante lirica di origine persiana, è nata a Palermo e si è diplomata al conservatorio Bellini sotto la guida di Elvira Majorca. Vanta esperienze da corista al Teatro Politeama con l’Orchestra Sinfonica Siciliana sotto la guida del maestro Fabio Ciulla. E passi da solista nel musical con il conservatorio di Palermo e attraverso un gemellaggio con l’università musicale del Minnesota, a Duluth. Dal recente incontro con Fabio Greco nasce la collaborazione al completamento del pezzo «Resilienza», scritto dal compositore in collaborazione con la violinista Serena Cosentino.

Dalla forte sintonia tra Fabio Greco e Sanam Ighani nascono anche i pezzi «Silente ancora» e «Bambino Re».

La sera, dalle 22 in Piazza Matrice, il Rock italiano avrà la meglio con la presenza di Federico Poggipollini detto “Il capitano” o “il chitarrista” o “il braccio destro di Ligabue tra palco e realtà”, ovvero uno dei più grandi artisti italiani in circolazione.

Storico ed attuale chitarrista di Luciano Ligabue, si esibirà per la prima volta a Favignana insieme al collega della band “La Banda”, il batterista Robby Pellati, ospiti entrambi degli Acquario Palude, ovvero la band tributo Ligabue per eccellenza in Sicilia.

Poggipollini e Pellati affiancheranno la band formata da Sergio Ciulla (chitarre e voce), Davide Liberti (chitarre e cori), Salvo Cacioppo (chitarre e cori), Cristian Basile (basso), e Fulvio Signorino (tastiere). «Per la prima volta – dice il leader degli Acquario Palude Sergio Ciulla – “il capitano” condividerà il palco con noi in estate e soprattutto a Favignana, Sarà sicuramente diverso dagli altri show fatti insieme in passato. Una sola cosa non cambierà: la voglia di questo decennale progetto di portare in mezzo alla gente le emozioni e i miti che solitamente il pubblico è abituato ad ammirare su palchi irraggiungibili».