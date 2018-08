Dopo Valentina Ognibene la Fly Volley Marsala si accorda con la centrale Bertolino

27/08/2018 12:55:00

Fly Volley Marsala conclude un altro accordo e allarga la neo società con l’ingresso di un rinforzo atletico che porta il nome di Oriana Bertolino. Grazie al lavoro svolto magistralmente dal DS Peppe Viselli, la Centrale classe 1992 sarà a disposizione della squadra per il prossimo campionato. Cresciuta nelle fila della Tricolore Marsala, sotto la guida di Gaspare Viselli, la Bertolino torna in campo per spendere il suo ottimo il suo curriculum che l’ha vista in diversi campionati di serie D e C, fra cui il Piemonte; due anni fa ha contribuito alla promozione in C del Progetto Volley e lo scorso anno è stata il punto di riferimento della Vigor Mazara.

Tutto lo staff di Fly Volley Marsala dà il benvenuto al nuovo ingaggio, di cui apprezza, oltre alle doti atletiche, grande serietà professionale, elemento base per contribuire al successo di questo nuovo progetto sportivo.