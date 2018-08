Slitta l'inizio dei campionati di calcio di Serie C e Serie D. Si parte a metà settembre

29/08/2018 06:00:00

L’avvio del prossimo campionato di Serie D, inizialmente previsto per il 2 settembre, avrà inizio il 16 settembre, al fine di tutelare le società partecipanti al campionato Serie D 2018/2019, campionato nel quale ci potrebbero essere ulteriori variazioni in attesa dell’esito delle decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI che si riunirà il 7 settembre, e del TAR del Lazio che ha rinviato al 13 settembre l’udienza riguardo i ricorsi proposti da Como e Santarcangelo. Di conseguenza il primo turno della Coppa Italia Serie D sarà posticipato al 2 settembre mente i trentaduesimi di finale verranno anticipati al 9 dello stesso mese. Confermato invece il turno preliminare per il 26 agosto. Per quanto riguarda la composizione dei gironi del campionato di Serie D 2018/2019, gli stessi saranno ufficializzati giovedì 30 agosto.