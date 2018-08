La Sigel Marsala Volley alle prese con il primo allenamento congiunto. Sabato ad Agrigento

29/08/2018 22:05:00

"Primo impegno stagionale per la Seap Aragona sabato 1 settembre: la squadra, neo promossa nel campionato di pallavolo di B 2, affronterà in amichevole la Sigel Marsala che milita in A2". Fa sapere nella sua edizione online il Giornale di Sicilia.

Il test match è in programma al Palasport Nicosia di Agrigento alle 19, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'impianto sportivo, prevista per le ore 18.

La verdeoro Camilla Macedo così affronta da ex il suo passato, avendo giocato per diversi anni nella società che le ha permesso di esordire in Serie A.