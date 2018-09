Anche nel consiglio comunale di Pantelleria una mozione contro Salvini

05/09/2018 21:26:00

Promuovere un atto politico che inviti il Parlamento a sfiduciare il Ministro degli Interni, Matteo Salvini, esprimendo piena solidarietà ai magistrati che, seguendo i principi costituzionali, stanno svolgendo il proprio dovere. E’ questa la mozione presentata dal Partito Democratico di Pantelleria al Presidente del Consiglio Comunale, ai due gruppi consiliari e per conoscenza al Sindaco di Pantelleria.



La mozione di censura nei confronti del ministro Salvini e delle politiche dallo stesso attuate sarà oggetto di discussione bel consiglio comunale del giorno 11 settembre alle 18:30 che si terra presso il castello medioevale.

“I recenti fatti di cronaca della Nave “Diciotti” – spiega il Segretario del PD Pantelleria, Giuseppe La Francesca – hanno nuovamente accesso i riflettori sulla nostra nazione e sul nostro governo, su un tema particolarmente sentito come quello dell’immigrazione che da tempo investe l’Italia e che ci riguarda molto da vicino, in quanto la nostra isola è situata al centro del Mar Mediterraneo e quindi sempre in prima linea nell’accoglienza e nella solidarietà verso chi scappa dalla guerra, da regimi dittatoriali e dalla povertà”.

“A fronte di questo nostro impegno – continua il segretario dem – ravvisiamo la necessità di stigmatizzare il comportamento del Ministro degli Interni Matteo Salvini, sfiduciando il suo operato in quanto non garantisce il rispetto della nostra Costituzione e della Repubblica, che ricordiamo essere fondata su principi di democrazia; nel contempo appare doveroso rivolgere piena solidarietà ai magistrati, che seguendo i principi costituzionali svolgono in autonomia il proprio lavoro.

Come consuetudine, la mozione viene proposta ad entrambi i gruppi consiliari sperando in una piena condivisione dell’iniziativa, ma siamo certi che la proposta possa essere condivisa in primo luogo dal Presidente del Consiglio Comunale, Erik Vallini, persona impegnata nel sociale ed in passato anche nella gestione, come volontario, del centro di prima accoglienza di Pantelleria, quindi persona sicuramente sensibile alla problematica”.

“Inoltre – chiude La Francesca – con la presentazione della mozione di censura al ministro Salvini intendiamo esprimere massima solidarietà al Consigliere Comunale di Marsala, Linda Licari, che per prima ha presentato la medesima mozione e che per questo è stata oggetto di commenti sessisti e volgari di chi la pensa diversamente”.