Al Marsala arriva il centrale Dario Neri,in casa del Rotonda fischierà il Signor Catanzaro

14/09/2018 22:24:00

La S.S.D. Marsala Calcio a R.L comunica che in data odierna, l'ultima utile per i movimenti di Calciomercato fra squadre dilettantistiche, la nostra Società ha perfezionato l'ennesimo colpo in entrata: è azzurro Dario Neri, atleta classe 2000 proveniente dalla Palmese (Serie D Girone I). Neri, fisico granitico, è un difensore centrale naturale, adattabile anche in mediana. Contestualmente, la Società comunica che sono stati trasferiti in uscita quattro atleti, tutti “under”. I trasferimenti in questione, tutti a titolo definitivo, riguardano il classe '98 Salvatore Blandino, difensore in azzurro anche nella scorsa trionfale stagione 2017/2018, passato al Città di Casteldaccia (Promozione Sicilia Girone A); il classe '98 Daniel Serenari, portiere proveniente dalla Sancataldese dove fu uno dei migliori portieri dello scorso torneo, che in azzurro ha collezionato soltanto una panchina nelle prime tre uscite di Coppa Italia, proprio contro la sua ex squadra. Serenari, classe '98, torna proprio alla Sancataldese (Serie D Girone I); il classe '00 Alpha Drame, difensore che aveva appena firmato il primo tesseramento in carriera, passato al Cinque Torri Castelvetrano (Promozione Sicilia Girone A); l'attaccante palermitano Alessandro Chifari, classe '02, trasferito all'Alba Alcamo (Eccellenza Sicilia Girone A).

La Società ringrazia i quattro atleti per l'impegno e la dedizione profusi in Azzurro, augurando congiuntamente loro un futuro calcistico e personale pieno di soddisfazioni.







L'Associazione Italiana Arbitri ha diramato le Designazioni Arbitrali ufficiali riguardanti la 1° giornata di andata del campionato di Serie D Girone I 2018/2019 in programma domenica 16 settembre 2018. A dirigere Rotonda - Marsala (in programma al “Mimmo Rende” di Castrovillari (Cs) alle ore 15:00) sarà il Sig. Gianluca Catanzaro della Sez. A.I.A di Catanzaro; Catanzaro verrà assistito dai Sigg. Mattia Roperto e Antonio Paradiso, entrambi dalla Sez. A.I.A di Lamezia Terme (Cz).



Comunicati Stampa