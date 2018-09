Eccellenza, il punto sulla 2Â° giornata

16/09/2018 19:28:00

Si è conclusa la seconda giornata del girone A del campionato di Eccellenza Sicilia 2018/2019. Quattro sono le squadre rimaste a punteggio pieno: Canicattì, Geraci, Licata e Mazara. Delusione per il Marsala 1912, riscatto per il Sant'Agata. Di seguito tutti i risultati della 2° giornata:

Alcamo-Mazara 0-3

Caccamo-Dattilo Noir 0-1

Marsala 1912-Geraci 0-1

Castelbuono-Licata 0-2

Canicattì-Parmonval 1-0

Cus Palermo-Mussomeli 1-1

Pro Favara-Castellammare 1-1

Partinicaudace-Sant'Agata 2-6

Secca sconfitta per l'Alcamo, ancora a zero punti, travolto dal Mazara, ancora a punteggio pieno, grazie alle reti di Concialdi, su rigore, Caronia e Messina. Vittoria in trasferta anche per il Dattilo Noir, contro un ostico Caccamo. Decisivo per i gialloverdi il solito Marco Fina. A quota sei punti anche il neopromosso Geraci, corsaro in casa del Marsala 1912, con il gol di Serio a dieci minuti dal termine. Seconda vittoria consecutiva per il Canicattì, che in casa, su un campo ai limiti della praticabilità, batte la Parmonval, grazie ad una rete del difensore D'Angelo. Si spartiscono la posta il Cus Palermo ed il Mussomeli. Goal che arrivano entrambi nel primo tempo: Messina porta in vantaggio il Mussomeli, rispondono i padroni di casa, poco prima dell'intervallo, con Calderone. Ancora un pareggio nel finale di gara per il neopromosso Castellammare, sul campo del Pro Favara, a cui non basta la rete in avvio di ripresa siglata da Sammartano, venendo raggiunti in extremis dal gol trapanese di Pizzolato. Infine, nell'anticipo giocato sabato, si riscatta, dopo il deludente esordio, il Sant'Agata, che rifila un tennistico 6-2 al Partinicaudace. Per gli ospiti i sei goal sono confezionati da ben tre doppiette personali, precisamente di Costa, Cicirello e Biondo. A nulla serve per i padroni di casa la doppietta di Ruggero.

La Classifica:

Mazara 6

Licata 6

Canicattì 6

Geraci 6

Sant'Agata 4

Dattilo Noir 4

Castellammare 2

Cus Palermo 2

Marsala 1912 1

Parmonval 1

Castelbuono 1

Pro Favara 1

Mussomeli 1

Partinicaudace 1

Nuova Caccamo 0

Alcamo 0

Il prossimo turno( sabato 22 settembre e domenica 23 settembre):

Parmonval-Cus Palermo

Alcamo-Pro Favara

Sant'Agata-Canicattì

Geraci Castellammare

Licata-Partinicaudace

Mazara-Castelbuono

Mussomeli-Nuova Caccamo

Riccardo Tranchida