Il Marsala 1912 trova sulla sua strada ancora il Dattilo Noir

21/09/2018 17:10:00

Si incrociano ancora le strade del Marsala 1912 e del Dattilo Noir. Domenica 23 settembre alle 15:30, infatti, azzurri e gialloverdi si incontreranno per la terza giornata del girone A dell'Eccellenza Sicilia 2018/2019. Si tratta del terzo incontro ufficiale in un mese tra la squadra di mister Mazzara e quella di mister Melillo, dopo la doppia sfida di Coppa Italia, che aveva regalato la qualificazione al Dattilo ed un'amara eliminazione al Marsala 1912. I lilybetani, ospiti sul neutro del "Giovanni Mancuso" di Paceco, sono ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato, sfumata nelle prime due giornate, che hanno portato in dote un solo punticino. Ancora è presto per guardare la classifica e dare giudizi definitivi, ma certo è che la vittoria serve ai ragazzi di Mazzara, prima di tutto sul piano morale, per dare la svolta ad un inizio di stagione che non è iniziato certamente come la truppa azzurra si era aspettata. Il Dattilo Noir dell'ex capitano marsalese Marco Fina è, invece, ancora imbattuto dopo le prime due gare del campionato, dove ha racimolato una vittoria ed un pareggio. Sicuramente non un avversario da sottovalutare e da affrontare con il massimo rispetto, anche per l'ottimo campionato, al di sopra delle aspettative, disputato nella stagione scorsa.

Riccardo Tranchida