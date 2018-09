Coppa Italia di Eccellenza. Alcamo vittorioso a Palermo. Al Mazara il derby trapanese

26/09/2018 19:45:00

Mercoledì di coppa per le trapanesi, impegnate nelle gare di andata degli ottavi di finale della Coppa Italia di Eccellenza Sicilia 2018/2019. Ottima vittoria per l'Alcamo di mister Lo Verso che, a Palermo coglie una importante vittoria in vista del match di ritorno al Lelio Catella. I bianconeri si impongono, infatti, per 1-3, grazie alla doppietta di Ammoscato ed alla rete messa a segno da Speciale. A nulla è servito il goal della bandiera di Gaglio per i cussini. Ottima vittoria, visti anche i tre goal segnati fuori casa, per l'Alcamo, dopo il balbettante inizio in campionato.Tante emozioni anche nel derby tutto trapanese, tra Dattilo Noir e Mazara. Al Giovanni Mancuso di Paceco la sbloccano i canarini di mister Tarantino con il goal di Caronia al 24'. Poco prima dell'intervallo è una sfortunata autorete di Accardo a regalare il pareggio ai gialloverdi di mister Melillo, che, pochi minuti dopo, ribaltano la situazione con il goal che vale il vantaggio di Guaiana. Nell'ultimo quarto d'ora di gara, però, è il Mazara a bucare due volte i padroni di casa, prima con Concialdi, al 76' e poi con Messina, tre minuti più tardi, fissando i risultato sul definitivo 2-3. Ritorno che si preannuncia, quindi, molto equilibrato al Nino Vaccara, con un piccolo vantaggio per il Mazara nel punteggio, ma la strada verso la finale di Licata è ancora lunga. Di seguito tutti i risultati degli ottavi di finale della fase regionale della Coppa Italia di Eccellenza:

Cus Palermo-Alcamo 1-3

Dattilo Noir-Mazara 2-3

Sant'Agata-Nuova Caccamo 4-0

Biancavilla-Giarre 1-1

Scordia-Catania San Pio X 0-0

Marina di Ragusa-Palazzolo 1-1

Terme Vigliatore-Camaro 3-3

Riccardo Tranchida