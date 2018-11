La domenica delle piccole. Fermate sul pari lo Sporting ed il Bianco Arancio Petrosino

11/11/2018 18:10:00

Due pareggi per Bianco Arancio Petrosino e Sporting R.C.B. nella quarta giornata del girone A di Seconda Categoria Sicilia 2018/2019. Il Bianco Arancio è stato protagonista di una partita pazza a Giuliana contro il locale Città di Giuliana. Padroni di casa in vantaggio di due reti già in avvio, ma i petrosileni non si arrendono danno vita ad una straordinaria rimonta, prima rientrando in partita grazie alla rete del gambiano Trawally, poi pareggiando grazie al solito Tchanemi. La rimonta è completata da Musumeci che sigla la rete del 2-3. Proprio quando i ragazzi di mister Gargaglione sperano di portare a casa i tre punti arriva la doccia fredda sottoforma dell'autorete di Paladino che regala il pareggio al Città di Giuliana. Un punto comunque che non cancella la prestazione del Bianco Arancio, che ha saputo reagire ad un avvio di partita che aveva subito messo il match in salita. Pareggio anche per lo Sporting R.C.B. al Comunale di Paolini, contro il Borgo Cià Erice, che riesce a bloccare lo Sporting sull' 1-1. Si ferma a tre la serie di vittorie consecutive dei padroni di casa, che però restano imbattuti e mantengono comunque la testa della classifica, seppur condivisa.

Riccardo Tranchida