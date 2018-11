Sicilia, il centrodestra unito verso le Europee 2019

25/11/2018 20:12:00

Si è tenuta a Cefalù una kermesse politica organizzata da Cantiere Popolare, di Saverio Romano, e da Idea Sicilia, di Roberto Lagalla.

Il centro destra si ritrova unito per affrontare le prossime sfide elettorali, a cominciare dalle europee del 2019.

A Cefalù c'erano tutti i massimi rappresentanti del centro destra, da Gianfranco Miccichè, commissario di Forza Italia, a Nello Musumeci, presidente della Regione, Toto Cordaro, assessore regionale in carica, tanti amministratori locali, amici e simpatizzanti di un'area politica moderata che guarda con distacco e disappunto gli estremismi politici.

Un centro destra convintamente europeista, con UDC e Forza Italia, che dice no ai sovranisti.

Saverio Romano incassa il si del governatore della Sicilia, Musumeci, per la creazione di una lista forte per le europee di maggio: “ Abbiamo il dovere di riproporre l’unità del centrodestra alle Europee. La nostra diversità e’ una ricchezza, i nostri valori comuni sono una risorsa’.

Romano si è soffermato sui valori fondanti del suo partito, dall'inclusione sociale ad una Europa unita che guardi all'integrazione nel rispetto della tolleranza contro ogni violenza: “E’ il momento delle alleanze, della condivisione di un progetto politico responsabile che sia capace di farci uscire dal guado, di riportare il Mezzogiorno tra le priorità del governo nazionale”.

In prima fila ad annuire agli interventi anche Gaetano Armao, assessore regionale all'Economia, potrebbe proprio essere lui uno dei candidati per il parlamento di Bruxelles.

Una convention molto partecipata, più di 2000 presenze, un momento di confronto e di incontro sui temi della politica nazionale e regionale oltre che europea.

La costruzione di un'area dove non ci siano solo UDC e Forza Italia ma tutte le forze moderate che in questo contenitore possano trovare spazio ed espressione di valori e condivisione di idee.

Sulla possibilità di presentare una lista unitaria per le europee del 2019 Miccichè ha manifestato la sua disponibilità: “Io dico si. Io ci sto. Possiamo fare una lista competitiva contro questi populisti".