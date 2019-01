Mazara, 271 precari storici assunti a tempo indeterminato

01/01/2019 08:00:00

“Siamo soddisfatti e orgogliosi di quanto abbiamo fatto. Quella di oggi è una cerimonia importante, anche simbolica: quasi 200 precari storici del nostro Comune sono stati stabilizzati. Si tratta di personale che in questi anni ha retto gran parte del lavoro della pubblica amministrazione e che ha vissuto le tensioni legate alle incertezze del futuro. Siamo particolarmente orgogliosi del traguardo perché non si è trattato di stabilizzare pochi precari come avvenuto in altri comuni ma abbiamo stabilizzato quasi duecento persone. E’ un bel modo di chiudere l’anno ed un motivo di orgoglio anche per quello che ha fatto la struttura burocratica del Comune: dal segretario generale, al dirigente del settore economico e del personale, agli altri dirigenti e funzionari che hanno attuato le direttive impartite dalla nostra Amministrazione per la stabilizzazione di tutti i precari storici con procedure concorsuali riservate come previsto dalla legge”.

Lo ha detto il Sindaco di Mazara del Vallo Nicola Cristaldi, presiedendo la cerimonia di stipula dei contratti a tempo indeterminato di 171 precari storici dell’Ente, che si è tenuta nella Galleria Sicilia del Palazzo dei Carmelitani.

Alla presenza del Segretario generale Antonella Marascia, del dirigente del 2° Settore comunale, Maria Stella Marino, 171 precari storici hanno firmato il tanto atteso contratto a tempo indeterminato dopo la conclusione delle procedure concorsuali riservate.

Questi i profili professionali interessati alle procedure di stabilizzazione a tempo indeterminato:

16 Agenti di Polizia Municipale categoria C part time, di cui 4 a 24 ore settimanali e 12 a 18 ore settimanali;

5 istruttori informatici categoria C part time 18 ore settimanali;

14 Istruttori tecnici categoria C part time, di cui 9 a 24 ore settimanali e 5 a 18 ore settimanali;

1 Operatore generico categoria A part time 24 ore settimanali;

38 Istruttori amministrativo-contabili categoria C part time di cui 16 a 24 ore settimanali e 23 a 18 ore settimanali;

59 Esecutori operativi specializzati categoria b1 part time, di cui 40 a 24 ore settimanali e 19 a 20 ore settimanali;

8 Esecutori tecnici specializzati categoria b1 part-time, di cui 6 a 24 ore settimanali e 2 a 20 ore settimanali;

28 Operatori Tecnici categoria A part time 21 ore settimanali.

2 Istruttori Direttivo Tecnico categoria D1 part time 24 ore settimanali (assunti con scorrimento graduatoria di stabilizzazione 2015).