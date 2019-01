Fine settimana con nuvole e pioggia in provincia di Trapani

26/01/2019 07:00:00

Ancora nuvole e pioggia nel fine settimana in provincia di Trapani. La protezione civile ha diramato l'allerta meteo gialla per la Sicilia tirrenica, in particolare le province di Palermo e Messina sono interessate. A Trapani e dintorni nessuna allerta meteo, ma persistono condizioni non ottimali. Oggi cieli molto nuvolosi con piogge soprattutto al mattino. Domani, domenica, potrebbe piovere nel pomeriggio. Ecco le previsioni nel dettaglio.

Sabato, 26 gennaio: Cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Schiarite in serata, sono previsti 8mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 1500 m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Mare agitato. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica, 27 gennaio: Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con qualche nube in più nel pomeriggio, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2500 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Mare molto mosso. Nessuna allerta meteo presente.