La Regione Sicilia prepara la manovra di riparazione. Previsti tagli per 244 milioni

02/02/2019 07:00:00

C’è il via libera dalla commissione bilancio all’Ars per la nuova finanziaria, si tratta di una manovra nuova, con tagli in vari settori per poter ripianare il disavanzo creato dalla legislatura di Rosario Crocetta. Si tratta di un taglio drastico: 244 milioni solo per 2019.

Gli 1,6 miliardi di euro verranno ripagati nei prossimi trenta anni in seguito ad un accordo che la Regione ha stipulato con lo Stato.

Il taglio più consistente l’ha ottenuto l’articolo 14 delle leggi di spesa, e così bisognerà mettersi subito alla ricerca di 53 milioni di euro per i forestali, ma ci sono tagli anche per il cofinanziamento regionale per i fondi europei del Por Sicilia 2014-2020.

C’è, invece, l’approvazione dell’articolo che prevede l’esenzione della tassa automobilistica per i veicoli ecologici, salva la norma pure secondo cui se non si troveranno soluzioni adeguate per Equitalia si costituirà un nuovo soggetto politico.

Critici i deputati del Pd che parlano di una finanziaria lacrime e sangue, mentre questa volta il presidente Nello Musumeci si è ritrovato vicino i Cinque Stelle.

La discussione sugli emendamenti che prevede la nascita del centro direzionale regionale, a Palermo in via Ugo La Malfa, ha approvato proprio quelli dei pentastellati che prevedono la sostenibilità ambientale e la presenza di aree attrezzate per il parcheggio sia di mezzi elettrici che di biciclette.

E nel frattempo la Regione è pronta ad accendere un mutuo per l’acquisto delle terme di Acireale.

La manovra è stata incardinata in aula e proprio nella giornata di oggi, 31 gennaio, scade l’esercizio provvisorio.

Musumeci, nel frattempo, ha tagliato 232 postazioni dirigenziali, meno dirigenti presso l’ufficio legale e legislativo, meno posizioni anche per la Protezione civile, le Attività produttive, i Beni Culturali, e il dipartimento dell’Energia.