Marsala, annullamento spettacolo Sconcerto rock" di Gene Gnocchi del 17 marzo

10/03/2019 19:35:00

La Compagnia Teatrale “SIPARIO” diretta da Vito Scarpitta, comunica che lo spettacolo previsto per il 17 marzo alle 18.00 al teatro Impero di Marsala, Sconcerto rock di e con Gene Gnocchi per motivi non inerenti alla nostra volonta’, viene annullato.

SI COMUNICA AGLI ABBONATI CHE LO SPETTACOLO IN ABBONAMENTO VA RECUPERATO IN DATA 24 Aprile alle ore 21.30 sempre al teatro impero con 5 artisti di Sicilia cabaret che attualmente sono impegnati ogni lunedi su Rai 2 nella trasmissione made in sud. Matranga e Minafo’, Ivan Fiore e Badaboom, con un esilarante spettacolo.

Chi volesse prenotare i biglietti puo’ farlo chiamando il 32.8011864 – 338.2615790 o inviando mail a info@compagniateatralesipario.it.

Prev: Pro loco via XI Maggio e i Viaggi dello Stagnone, via dei Mille Marsala.