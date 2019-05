Arriva la sentenza del Giudice Sportivo. Il Real Paolini Ã¨ fuori dai play-off

03/05/2019 19:33:00

Si è, infine, pronunciato il Giudice Sportivo sull'incontro non disputatosi domenica scorsa a San Cipirello tra Valle Jato Calcio e Real Paolini, valevole per l'ultima giornata del campionato di Terza Categoria Sicilia girone Trapani. Il verdetto decreta la vittoria del Valle Jato Calcio per 3-0 a tavolino e la conseguente promozione diretta in Seconda Categoria. Respinto quindi il ricorso del Real Paolini, costretto a terminare la stagione in quinta posizione, senza la possibilità di disputare i play-off e con un punto di penalizzazione. Una beffa che si aggiunge al danno di aver subito le violente aggressioni verbali e fisiche che non hanno permesso al match di domenica neanche di iniziare. Non è stato, però, di questo avviso il Giudice Sportivo e la sua è l'ultima parola, quella che conta. Di seguito la classifica finale del campionato, che proietta l'altra realtà marsalese, il Petrosino Marsala, direttamente in finale play-off:

Valle Jato 42 #promosso in Seconda Categoria Sicilia 2019-2020Belice Sport 38** in semifinale Playoff Promozione Margheritese 2018 37** in semifinale Playoff PromozioneFolgore 2018 20 (-3) Badia Grande 17 Eleonora Folgore 16 Camporeale 2018 8 Sport Club Mazara 6

Riccardo Tranchida