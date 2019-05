Trapani, Quarta edizione de "Una Giornata per la Sicilia

12/05/2019 19:25:00

Quarta edizione della manifestazione dal titolo "Una Giornata per la Sicilia", organizzata dall'Associazione Socio Culturale "Madre Pietà Dolorosa", presieduta da Peppe Peralta, in occasione della ricorrenza dell'Autonomia Siciliana.

15 MAGGIO 1946, giorno storico nel quale fu emanato da Re Umberto II, il decreto che diede vita alla Regione Siciliana, una regione a statuto speciale, ovvero una regione autonoma!

E' importante ricordare tale data e festeggiarla, e dalla fondazione della nostra associazione ci siamo impegnati ogni anno di dare importanza e valore a questa giornata!

Manifestazione, ogni anno, organizzata con il prezioso supporto e collaborazione di un grande patriota siciliano, uomo di cultura e tradizioni, il grande cantastorie trapanese, Peppino Castro!!

Purtroppo, ci ha lasciati, nella notte dello scorso 28 Aprile, con un grande vuoto e ci dispiace enormemente che non si sia potuto godere, anche quest'anno, questa manifestazione.. Perciò da quest'anno è a lui che dedicheremo ogni edizione di questo evento, e siamo certi che ci sosterrà ugualmente da lassù!

La manifestazione è patrocinata dalla Città di Trapani, e con la collaborazione anche di KLEOS - Erice e Trapani tra turismo e cultura e La Salerniana !

La giornata inizierà la mattina, con un convegno sulla storia della Sicilia. che si svolgerà presso la Sala "Fulvio Sodano" di Palazzo D'Alì, sede del Comune di Trapani, con la partecipazione dei vari Istituti Scolastici. A relazionare sull'argomento sarà il Prof. Massimo Costa, Ordinario di Economia Aziendale, presso l'Università di Palermo, nonchè grande studioso e luminario della storia della Sicilia e del suo Statuto.

La giornata proseguirà, alle ore 16:30, da Piazza Vittorio Veneto, con il "Corteo della Sicilia", dove tutti sono invitati a partecipare, sventolando fieramente la bandiera della nostra Sicilia, accompagnati dai Tamburini Trinacria Trapani, sfilata che si concluderà alle ore 18:30, presso il Palazzo della Vicaria (Ex Carcere), in Via San Francesco D'Assisi, a cui seguirà l'inno Regionale Siciliano, intonati dal coro degli alunni dell'Istituto Comprensivo "G. Falcone"! Successivamente, intrattenimento vario con il gruppo folkloristico coro "TRAPANI MIA", degustazioni di prodotti tipici locali, mostra artistica a cura della Galleria d'Arte "L'Urlo di Rosaria", a cura di Rosaria La Rosa.

A concludere la serata, alle ore 21:15, sarà la Commedia Teatrale Dialettale "Mamà, Mi Vulissi Maritari", di Lucio Galfano, a cura della Compagnia Teatrale di Saro Gambina, che si terrà nella Chiesa di Sant'Agostino!

Presentatrice ufficiale dell'evento: la giornalista Ninni Cannizzo!

Ingresso Libero.

