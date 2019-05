Il Marsala cade a Torre del Greco nella finale play off, piegata 3 a 0 dalla Turris

19/05/2019 19:06:00

Con un netto 3 a 0 la Turris liquida il Marsala nella finale play off di serie D.

Si è conclusa a Torre del Greco una stagione fantastica vissuta dal Marsala Calcio, matricola in serie D, in quella che è stata la gara valida per la finale play off. Micidiale la formazione corallina con il due a zero combinato in rapida successione da Vacca e a Liperta alla mezz’ora del primo tempo, tra il 24esimo e il 28esimo minuto, in avvio di ripresa il terzo e decisivo goal a firma di Addessi.

Gara giocata sottotono dalla formazione azzurra che di fatto è rimasta in partita fino al 24esimo, quando la Turris ha trovato il goal dell’1 a 0 con una gran conclusione di Vacca sotto la traversa. Sotto du due reti nella ripresa il Marsala non riesce a scuotersi e subito incassa il goal del K.O.

La cronaca del match

Il primo tempo è prettamente di marca corallina. Al 24esimo arriva il primo squillo dei torresi con Vacca che approfitta di un disimpegno non perfezionato da Benivegna, porta avanti il pallone e scaglia una sassata micidiale dai 30 metri che si insacca all'incrocio dei pali. Gli azzurri non reagiscono, e al28esimo i corallini raddoppiano con Aliperta che gestisce un pallone, lo controlla e di sinistro spiazza Giappone per il 2-0.

Nella ripresa la Turris punge ancora: al 48esimo Addessi si invola sulla sinistra, penetra in area e con un sinistro chirurgico sigla il 3-0. Il Marsala ci prova due volte: al 56esimo, Candiano sfiora il palo dopo aver duettato con Sekkoum ed al 79esimo Tripoli su punizione sfiora il gol di un soffio, ma il risultato non cambia più e la finale se l'aggiudica la squadra campana.

Mestamente il Marsala mette la parola fine ad una stagione unica e irripetibile, con questa finale play off che resta agli annali come testimonianza di un grande prestazione di campionato. La formazione lilibetana, da matricola infatti, contro ogni previsione, non avrebbe potuto mai preventivare a inizio di campionato questo epilogo di stagione con in mezzo anche un cambio in panchina. Da domani i riflettori si punteranno sulla situazione societaria, sempre più che nebulosa e sul futuro del sodalizio azzurro.

Il tabellino della gara

TURRIS (4-3-3): Casolare (81' D'Inverno ) ; Esempio , Varchetta (75' Riccio ) , Di Nunzio , Formisano ; Fabiano , Vacca (66' Lagnena ) , Aliperta (61' Franco ) ; Celiento , Longo , Addessi (69' Guarracino ) .

A disposizione: Celitti, Auriemma, Palmieri, Fibiano.

Allenatore: Franco Fabiano .

MARSALA (4-1-3-2): Giappone ; Benivegna , Fragapane , Maraucci (53' Giardina ) , Galfano ; Sekkoum ; Candiano , Lo Nigro (53' Bonfiglio ) , Prezzabile (61' Mazzara ) ; Balistreri , Manfrè (67' Tripoli ) .

A disposizione: Napolitano, Compagno, Rallo, Ciancimino, Corsino.

Allenatore: Vincenzo Giannusa .

ARBITRO: Gabriele Scatena

MARCATORI: 24' Vacca (T), 28' Aliperta (T), 47' Addessi (T).

AMMONITI: 7' Sekkoum (M); 65' Franco (T); 74' Galfano (M).

ESPULSI: nessuno.

RECUPERO: pt 3, st 4

Giovanni Ingoglia