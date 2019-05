Sicilia, Europee: in Forza Italia vince Milazzo, l'uomo di MiccichÃ¨

27/05/2019 15:48:00

Vince Gianfranco Miccichè. In Sicilia e Sardegna, alle spalle del presidente Berlusconi, si piazza Giuseppe Milazzo, che raccoglie 74.624 voti contro i 73.093 di Saverio Romano.

Male il sardo Cicu, sostenuto da Antonio Tajani e dal vice-presidente della Regione siciliana Armao, che chiude al quinto posto. Nell’altro partito di centrodestra, Fratelli d’Italia, dietro alla Meloni si piazza Raffaele Stancanelli con 30mila voti circa, davanti al sindaco di Avola Luca Cannata.



Nel Pd, invece, si consuma l’en plein di Pietro Bartolo. Il medico di Lampedusa, al primo impegno in politica, ha pescato in tutte le aree della sinistra, ben oltre i “dem”, e ha portato a casa un risultato straordinario che lo proietta in Europa. Bartolo è il primo della lista nella circoscrizione Isole con 135mila preferenze. Alle sue spalle l’uscente Caterina Chinnici con 112mila, Giuffrida solo quarta.

LE PREFERENZE



Forza Italia

Silvio Berlusconi 90.271 (eletto)

Giuseppe Milazzo 74.624 (eletto se rinuncia Berlusconi)

Saverio Romano 73.093

Dafne Musolino 47.097

Salvatore Cicu 28.470

Giorgia Iacolino 24.211

Gabrialla Giammanco 18.455

Gabriella Greco 13.148

Fratelli d’Italia

Giorgia Meloni 63.360 (eletta)

Raffaele Stancanelli 30.293 (eletto se rinuncia Meloni)

Giovanni Luca Cannata 20.028

Carolina Varchi 14.295

Francesco Paoli Scarpinato 13.888

Antonella Zedda 13.536

Maria Fernanda Gervasi 9.283

Francesco Rizzo 7.166

Partito Democratico

Pietro Bartolo 135.037 (eletto)

Caterina Chinnici 112.459

Andrea Soddu 69.506

Michela Giuffrida 52.185

Virginia Puzzolo 13.522

Leonardo Ciaccio 11.711

Attilio Licciardi 10.086

Mila Spicola 7.331