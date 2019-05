A Marsala il corso per tutori di minori stranieri non accompagnati

28/05/2019 12:25:00

Prende il via a Marsala il primo "Corso per tutori di minori stranieri non accompagnati", organizzato dall’Autorità Garante della Regione Sicilia e dal Centro Mediterraneo ‘G. La Pira’ assieme alla Fondazione Migrantes e all’ASGI, con il Patrocinio del Comune di Marsala.

Si tratta di un percorso formativo aperto a tutti i cittadini, che offre la possibilità di essere iscritti nell'elenco dei tutori del Tribunale di Palermo, valido per tutta la Sicilia occidentale. Il corso, gratuito e della durata di 24 ore, giunto ormai all’VIII edizione, si svolgerà nelle giornate del 7, 8, 14 e 15 giugno presso il Complesso Monumentale San Pietro, nei seguenti orari:

- Venerdì 7 h. 15-19

- Sabato 8 h. 09.30-18.30

- Venerdì 14 h. 15-19

- Sabato 15 h. 09.30-18.30

Ne è referente la dottoressa Stefania Pellegrino.

Per info e iscrizioni:

mail: progettotutori@medlapira; tel: 328/6541725- 320/0818268