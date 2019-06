Marsala, si inaugura l'estate con “ Mozia, la magnifica - Solstizio d'estate”

21/06/2019 21:37:00

Il Movimento Artistico Culturale, inaugura domenica 23 giugno alle ore 18:45 a Mozia, la stagione estiva marsalese con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Fondazione Withaker, con un omaggio a Mothia nel solstizio d’estate. La manifestazione ha come titolo “ Mozia, la magnifica - Solstizio d'estate” e gli spettacoli avranno la durata di 30 min. max, saranno incentrati sul tema della sicilianità e del tramonto.

Apriranno gli spettacoli l’associazione “Musicanti” che presenterà lo spettacolo musicale “…pi non perdere lu cuntu” a seguire il maestro Aldo Bertolino e la sua band presenteranno lo spettacolo di musica Jazz “Dal Jass al Jazz” in omaggio ad un illustre siciliano Nick La Rocca. Entrambi questi spettacoli saranno realizzati nella zona dell’edificio museale.

Successivamente ci si sposterà, accompagnati dalla band del maestro Bertolino, nella suggestiva location della zona del "Cothon" ove l’associazione “Sipario” presenterà lo spettacolo “Sicilia in…cantu” racconti e aneddoti siciliani con musica dal vivo e infine lascerà il testimone all'associazione culturale Arco che presenterà “MOT – la conquista- “ il racconto narrato in stile “cuntista” dell’assedio di Mozia, con musica dal vivo.

Al termine degli eventi nella zona museale sarà offerto un brindisi e un rustico siciliano.

Gli spettacoli inizieranno alle 18:45 e il transfert per Mozia dalle ore 17:00 dall'imbarcadero '"mammacaura", il parcheggio è riservato presso "ORO bianco bazar" di fronte "mammacaura", ove è possibile acquistare i biglietti anche in prevendita, servizio offerto anche da "I viaggi dello Stagnone" in via dei Mille a Marsala.