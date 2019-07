Ron in concerto a Marsala per "Lucio! Il Tour"

15/07/2019 22:20:00

Ron annuncia una nuova data in Sicilia per “Lucio!! Il Tour”: si esibirà l’11 agosto alle Cantine Fina di Marsala (TP).

Ron porta in scena uno spettacolo emozionante e unico pensato come una piece teatrale, in cui l’Artista racconta Lucio, dall’infanzia agli ultimi tempi, non solo attraverso le sue canzoni ma anche con contributi video e foto inediti. Per l’occasione Ron presenta al pubblico una scaletta ricca e variegata contenete i brani più importanti scritti insieme a Lucio e molti altri brani del repertorio di Dalla, da “Piazza Grande” ad “Henna”, da “Anna e Marco” a “Tutta la vita”.