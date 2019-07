A Castelvetrano il Summer Camp 2019

24/07/2019 04:00:00

E’ iniziato sabato e continuerà fino al prossimo 28 luglio la 19edizione del Summer Camp 2019 “Sicilia occidentale, templi greci, mare, cultura, storia, divertimento, ospitalitaĚ€, amicizia” organizzata dal Rotary Club di Castelvetrano-Valle del Belice guidato dal presidente Antonio Palazzotto.

Anche quest’anno saranno ospiti delle famiglie rotariane e dei ragazzi dell’Interact e Rotaract, 11 ragazzi provenienti da tutto il mondo, (1 Francia, 1 Norvegia, 2 Spagna, 1 Egitto, 1 Croazia, 1 Russia, 1 Polonia, 1 Stati Uniti, 1 Inghilterra, 1 Belgio).

Ragazzi segnalati dai rispettivi Rotary Youth Exchange distrettuali con un eta’ compresa tra i 14 e i 18 anni, ambasciatori delle proprie comunità nel paese in cui sono ospitati. Il Summer Camp sarà diretto dal rotariano avv. Vito D’Arienzo e prevede un intenso programma di incontri e visite del nostro territorio e non solo in linea con l’impegno del Rotary di connettere il mondo.

Inoltre Martedì 23 luglio in occasione della visita del Governatore del Distretto 2110, Valerio Cimino sara’ presentato il Summer Camp 2019 alla MunicipalitaĚ€ di Castelvetrano.

fonte: CastelvetranoSelinunte