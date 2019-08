Musica, teatro, moda. Ecco tutti gli eventi del fine settimana in giro per la provincia

31/08/2019 06:00:00

Da Trapani a Mazara, passando per Castellammare e Gibellina, sono tante le serate dedicate alla cultura, all'intrattenimento, alla musica e alla moda. Ecco nei dettagli il programma di questo fine settimana in giro per i diversi comuni della provincia di Trapani.

TRAPANI - Con uno stile inconfondibile il regista Emiliano Pellisari e la NoGravity Dance Company hanno portato in scena, ieri sera, “La Divina Commedia, dall’Inferno al Paradiso” al Teatro Giuseppe Di Stefano, a Trapani. L'evento, organizzato dall’Ente Luglio Musicale Trapanese è stato assolutamente straordinario e unico nel suo genere. Grazie al recupero di tecniche sceniche e illusionistiche, i sei danzatori, acrobati e attori con le coreografie di Marianna Porceddu hanno dato vita a meravigliose coreografie volanti. Un viaggio nel poema dantesco:un inferno crudelmente caravaggesco, un purgatorio paradossale come Escher, un Paradiso astratto. Musiche world, ethnotech, classical.

Disegno di luci, musica ed effetti speciali si fondono con la danza, l’atletica circense e la mimica. Una voce fuori campo recitava i più famosi versi delle tre cantiche della Divina Commedia. Ed ancora un pubblico ammaliato, spiazzato dal gioco di luci e ombre, che, a fine serata, si domandava come fossero stati effettivamente resi possibili certi volteggi. Uno spettacolo apprezzato che si farà ricordare nel tempo, un viaggio dell'anima.

Prossimo appuntamento con la danza al Luglio Musicale Trapanese: “La Bella Addormentata” della Compagnia Balletto del Sud, domenica 1 settembre, alle ore 21.00, al Teatro “Giuseppe Di Stefano” a Trapani.

MAZARA - Questa sera sabato 31 agosto a partire dalle ore 20,30 in piazza della Repubblica manifestazione sportiva di arti marziali “MMA Race Mazara Combact”.

Domenica primo settembre a partire dalle ore 9 nella spiaggia in Città, organizzata dalla Pam Mazara, quinta edizione del Triathlon Olimpico. Il programma prevede alle ore 9,15 la partenza dalla spiaggia in Città alla presenza delle autorità cittadine e dei genitori di Denise Pipitone a cui è dedicata la manifestazione nel 15° anniversario della scomparsa. Gli oltre 230 partecipanti individuali e le 10 staffette provenienti non solo da tutta la Sicilia ma anche dall'Italia ed un gruppo da Malta, si cimenteranno nella prima frazione nuoto: 2 giri di 750metri; a seguire frazione di bici: 6 giri per un totale di 40km nel tratto lungomare fino al Kikis e per finire corsa: 4 giri da 2.5km centro storico. In totale quindi 1500 metri di nuoto, 40 km in bici e 10 km di corsa.

Domenica primo settembre alle ore 21,30 al Collegio dei Gesuiti organizzato dalla libreria Il Colombre presentazione del libro di Aldo Pera “Un’altra Vienna, storie di terra e avventure di mare al tempo dei Florio”. Modera Catia Catania. Relaziona Rosario Marco Atria, italianista, dottore di ricerca dell’Università di Palermo. Audiovisivi fotografici a cura di Vincenzo Agate e Castrenze Ezio Fiorenza dell’Unione Italiana Fotoamatori. Esibizioni di Tony Prisma, cantante, musiche del maestro Peppe Sinacori. L’evento è stato inserito tra le manifestazioni di Palermo Capitale della Cultura 2018.

CASTELLAMMARE - Domenica 1 settembre alla Cala Marina arriva Castellammare Fashion Night con Milena Miconi e i Calandra & Calandra. La ex primadonna del Bagaglino sarà presente allo show di moda e musica folk, dei fratelli Giuseppe e Maurizio Calandra, degli abiti folkloristici di Ciancianedda Sona Sona e della moda made in Sicily.



Le collezioni moda ispirate alle Sicilia più folk e più chic saranno presentate domenica 1 settembre dalle ore 21,00, in occasione della Castellammare Fashion Night, in piazzale Stenditoio alla Cala Marina. L’evento organizzato dalla Rosi De Simone Eventi con l’associazione Sicilia In, vedrà come testimonial l’attrice e volto tv Milena Miconi, la conduzione di Cinzia Gizzi e lo spettacolo, affidato al duo Calandra & Calandra, composto dai fratelli Maurizio e Giuseppe Calandra di Alcamo, e alla sfilata di abiti folkloristici e scenografici di Ciancianedda Sona Sona dell’Associazione turistica trappetese. Musica di Mauriziotto dj. Presenti il sindaco Nicola Rizzo e l'assessore Maria Tesè. Ingresso libero.

La moda della Castellammare Fashion Night - In una passerella, allestita in riva al mare, la Castellammare Fashion Night porterà lo stile sofisticato e siciliano di MikiFrà degli stilisti Michele Bassetta e Francesco Lombardo, le creazioni di Gemme sul filo della palermitana Rosa Mandina, le spose della stilista Manuela Maria Borbone di Castellammare del Golfo, e le proposte fashion di Riggi Moda di Alcamo, Le Chicche di Macrì di Cristina Denaro di Castellammare del Golfo, Fram La Plume di Alcamo, Giù per terra moda bimbi di Alcamo e gli occhiali dell’Ottica Focus di Calogero Corbo di Castellammare del Golfo e Intrecci di Caterina Calvaruso di Castellammare. Back stage Vivia Cascio. Apicella Parrucchieri di Alcamo per trucco e parrucco. L’evento è sostenuto da Kia Automondo, Flower Cafè, Tropical l’eccellenza del gusto. Foto a cura di Girolamo Bongiovanni e Raffaele Patella di Alcamo.

Milena Miconi, nuovo volto delle Fashion Night di Rosi De Simone Eventi

Per la Castellammare Fashion Night, la scelta della testimonial è caduta sul volto gentile e familiare al pubblico italiano di Milena Miconi. Romana, è stata modella e attrice di fotoromanzi. Ha esordito in teatro con lo spettacolo con Atti Unici di Neil Simon, diretta da Antonio Serrano e, nel 1997, sul grande schermo con Finalmente soli, di Umberto Marino e Fuochi d'artificio di Leonardo Pieraccioni. La tv la vede protagonista in Un posto al sole, nella serie S.P.Q.R., di Claudio Risi, Anni '50 di Carlo Vanzina e Don Matteo, tra gli altri. È stata primadonna al Bagaglino di Pier Francesco Pingitore nel varietà BuFFFoni con Pippo Franco, Leo Gullotta e Oreste Lionello.

I Calandra & Calandra

I fratelli di Alcamo Giuseppe e Maurizio Calandra in arte i Calandra & Calandra, con la loro musica popolare siciliana, rivisitata in versione moderna, con accostamenti e contaminazioni musicali di vario genere, sono campioni di visualizzazioni su Youtube con numeri che sfiorano i 7 milioni di clic.

CAMPOBELLO DI MAZARA - Con il patrocinio delle Città di Mazara del Vallo e Campobello di Mazara, questa sera alle ore 21 a Torretta Granitola si terrà il “Premio Internazionale Canto del Mediterraneo – Vivi Mazara”.

L’iniziativa nasce da un progetto di collaborazione tra i comuni di Mazara e Campobello, su iniziativa della Onlus Selinon presieduta da Gaspare Lipari, con l’ambizione di abbracciare di anno in anno sempre più comuni del Mediterraneo ed individuarne le eccellenze in diversi campi e settori, premiandole. Un’idea sposata anche dalla testata giornalistica Vivi Mazara dei fratelli Campisi e che vede un gemellaggio tra la Sirenetta e il Satiro, immagini delle due proponenti.

Protagonisti della serata con lo splendido sfondo del mare saranno la musica, la danza, l’arte e lo spettacolo con la sezione del Premio ad 8 eccellenze del territorio e con un concerto finale delle tre raffinate voci soprano del Trio Appassionante. Spazio anche al sociale con un riconoscimento alla fondazione Life and Life, tra le 6 associazioni premiate dall’OIM (organizzazione mondiale per i migranti) CON L’AMICO AWARD per il progetto sulla salute e sicurezza delle donne. La manifestazione sarà presentata da Piero Campisi con la collaborazione di Barbara De Santi e Tommaso Lipari.

GIBELLINA - Questa sera in occasione dei Festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie, l’Amministrazione Comunale di Gibellina organizza lo spettacolo di cabaret con ERNESTO MARIA PONTE. Il coinvolgente attore palermitano terrà il suo spettacolo nel suggestivo scenario Piazza XV gennaio1968 alle ore 21.30.

PARTANNA - Si terrà questa sera alle 21,30 al Castello Grifeo “Crazy for Sicily - Le corde siciliane”, spettacolo scritto e diretto da Giuseppe Moschella con Emanuela Mulè ed Enzarita Prisinzano. L'evento ad ingresso libero rientra nella rassegna “Artemusicultura”, organizzata dal Comune, che proseguirà con numerosi appuntamenti in programma fino al 28 settembre. Attraverso la lettura-interpretazione coinvolgente di scritti, testi teatrali, racconti e novelle di autori siciliani come Pirandello, Bufalino, Sciascia, Brancati e Pippo Fava “Crazy for Sicily” racconta il grande mistero della Sicilia, terra bella e affascinante. Dalle voci di Moschella, Mulè e Prisinzano emergono con ironia pungente le contraddizioni dell'Isola: simulazioni e dissimulazioni, eroico e nefando, luci e tenebre, metafore fantasiose e storie reali, miti e mafiosi, palazzi nobiliari e catapecchie, lo stile barocco e quello moderno, l’Etna e l’azzurro mare, una Palermo in superficie e una sottoterra, la diffidenza e l’ingenuità dei siciliani, il culto del rispetto e l’attitudine alla strafottenza, la generosità e la tirchieria, i profumi e l’olezzo, i colori e il buio. Il sottotitolo prende spunto dalle “corde” più volte evocate da Luigi Pirandello e successivamente da Leonardo Sciascia: quella seria, quella civile e quella pazza a rappresentare le varie sfaccettature dell'animo siciliano. Gli attori in scena, accompagnati da suggestive canzoni dal vivo, sapranno raccontare con il sorriso, così come nel loro stile, i drammi sociali e umani accompagnando lo spettatore in un vortice di emozioni e consapevoli riflessioni.

SANTA NINFA - Terza giornata, questa sera, sabato 31 agosto, del «Sikano fest», la kermesse culturale di incontri e confronti dedicata alla poesia, alla filosofia, alla musica, con corollario di laboratori didattici e degustazioni, che si terrà fino a domenica primo settembre. Ad organizzare la rassegna anche in questa seconda edizione è il Comune di Santa Ninfa, con il supporto di vari enti. «Confini-sconfinamenti: il ritmo della realtà» è il filo conduttore di un festival che si propone idealmente di ricercare le origini dell’identità di un territorio ricco di storia diversificando e qualificando l’offerta culturale, rispondendo alle esigenze di un turismo moderno, di qualità e sostenibile.

Ad ospitare gli appuntamenti è il castello di Rampinzeri, il secentesco baglio restaurato, di proprietà del Comune, che, dalla sommità di una collina, domina la verdeggiante vallata sottostante, nel “cuore” del Belice.

Il programma. Alle 17 la presentazione del libro «Non c'è fede che tenga» di Cinzia Sciuto. Interverranno, assieme all’autrice, monsignor Domenico Mogavero (vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo) e lo studioso Karim Hannachi. A moderare sarà il giornalista Vincenzo Di Stefano. Al contempo un laboratorio didattico («Un castello a colori») a cura della Riserva naturale e finalizzato a conoscere, e disegnare, la storia del castello di Rampinzeri. Alle 19 una degustazione di vini dell’azienda agricola «Grillo». Alle 21 «Sebastiano Tusa... il nostro ricordo», omaggio all'archeologo scomparso a marzo che l'anno scorso tenne a battesimo il festival. Alle 21,30 «One man band» (in allegato la locandina) con il chitarrista siciliano Francesco Buzzurro, definito da Ennio Morricone «tra i più grandi del mondo». Una profonda base classica, la conoscenza della musica popolare, l'amore per il jazz, fanno di lui un artista totale, senza barriere e senza confini.

Per l'occasione il Centro «Esplora ambiente» e la mostra permanente del museo della preistoria «Pietra prima cultura» saranno visitabili dalle 17 alle 21.