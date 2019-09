Marsala, ultimo appuntamento con la rassegna "Oltre il Tramonto - La grande musica"

12/09/2019 22:25:00

Per l’ultimo appuntamento della rassegna “Oltre il Tramonto – La grande musica al Parco Archeologico di Lilibeo” l’Orchestra Sinfonica Siciliana è ospite del Luglio Musicale Trapanese. Una serata di grande fascino con musiche di J. Brahms e W.A. Mozart.

L’Orchestra, diretta da Michele Spotti, con solisti Massimo Barrale e Vito Imperato (violini), eseguirà venerdì 13 settembre, alle ore 20.00, nella splendida cornice del Parco Archeologico di Lilibeo, a Marsala, il Concertone in do maggiore per due violini e orchestra, K1 190 (K6 186E) di Mozart e la Sinfonia n. 2 in re maggiore op.73 di Brahms.

La rassegna musicale è organizzata dall’Ente Luglio Musicale Trapanese in collaborazione con importanti partner come l’Associazione Siciliana Amici della Musica di Palermo, la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana e con il patrocinio della Regione Siciliana, del Parco Archeologico di Lilibeo, Unioncamere Sicilia e la Camera di Commercio di Trapani.

Il concerto è inserito nella manifestazione “Siciliamo – Wine is More” che si svolgerà dal 13 al 15 settembre, a Marsala.