Fine dell'estate. Arriva la pioggia in provincia di Trapani. Le previsioni meteo

22/09/2019 06:10:00

Ultimo giorno d'estate con la pioggia in provincia di Trapani. Non poteva esserci epilogo diverso per un'estate davvero particolare quella di quest'anno in Sicilia e in provincia di Trapani.

Un'estate che è arrivata in ritardo, con le temperature calde che si sono fatte sentire dopo i consueti venti caldi di giugno. Poi un meteo altalenante, e giornate afose dopo ferragosto che si sono prolungate fino settembre. Oggi ultimo giorno d'estate piove, almeno in mattinata è prevista un po' di pioggia.

Ecco le previsioni in provincia di Trapani per oggi e domani.

Domenica, 22 settembre: Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli parzialmente nuvolosi in serata, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4000 m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Mare molto mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Lunedì, 23 settembre: Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4400 m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.