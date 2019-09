Marsala, continua l'emergenza organico. Niente raccolta nelle zone Centro, Nord e Sud

30/09/2019 19:09:00

Ancora disagi con la raccolta dell'organico a Marsala. Molti impianti di compostaggio della regione continuano ad essere indisponibili e, pertanto, per numerosi comuni della Sicilia - tra cui Marsala - non c'è ancora possibilità di conferire il rifiuto organico.

Il servizio di raccolta “porta a porta” subirà, quindi, un ulteriore stop fino a Giovedì prossimo incluso, con l'Energetikambiente che assicurerà il prelievo a domicilio solo nella Zona CENTRO STORICO e lo svuotamento dei cassoni delle isole ecologiche (dove potrà continuare a conferirsi l'organico).

"Ai residenti delle Zone CENTRO - SUD - NORD, pertanto - si legge nella nota dell'ufficio stampa del Comune - si chiede di non esporre su strada i mastelli contenenti organico. La comunicazione vale sia per le famiglie (Utenze Domestiche) che per le attività commerciali (Utenze Non Domestiche). L'amministrazione comunale chiede la fattiva collaborazione dei cittadini, invitandoli altresì ad utilizzare la compostiera in possesso o provvedere a ritirarla presso l'Energetikambiente".