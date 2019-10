MD Srl: Rimozione amianto e trasporti rifiuti speciali

01/10/2019 09:00:00

La società M.D. Srl è leader in Sicilia nel settore della dismissione e nel trasporto di rifiuti speciali, pericolosi e recuperabili. E'specialista in particolare:

- nella rimozione dell'amianto, un minerale naturale appartenente alla classe chimica dei silicati, estremamente pericoloso, se inalato;

- nella raccolta dei Rifiuti Speciali(fanghi, guaine, bevande alcoliche, materiali isolanti, toner, pitture e vernici di scarto, solventi, percolato di discarica, olii, filtri, batterie, neon, ecc.);

- nella gestione dei Rifiuti Elettrici e Elettronici, RAEE: dalla raccolta, al trasporto, e all'avvio al recupero;

- nel settore delle bonifiche degli Impianti Industriali;

- in tutta le attività inerenti le Bonifiche di Terreni Inquinati.

Per maggiori informazioni sui servizi chiamare lo 0923.360683 oppure il 348.2981481 - 348.2983026. In alternativa inviare email al seguente indirizzo: mdrifiuti@gmail.com

MD S.R.L in Via Plinio, 6 - c.da Fontanasalsa (TP).