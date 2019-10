Salvatore Ombra domenica da Giletti su La7

05/10/2019 11:26:00

Salvatore Ombra domenica sarà ospite di Massimo Giletti a "Non è l'Arena" su La7. L'imprenditore marsalese, oggi tornato alla presidenza dell'Airgest, la società che gestisce l'aeroporto di Trapani Birgi, parlerà di impresa e trasporti in Sicilia, e in particolare nel territorio della Sicilia occidentale, dove tra l'altro Giletti è stato ospite questa estate in occasione della presentazione del suo libro sulle sorelle Napoli.

"Ho riflettuto qualche istante prima di dare il mio assenso, e sono arrivato alla granitica conclusione che sfuggire ad un confronto non avrebbe aiutato la nostra Sicilia - racconta Ombra -. Andrò innanzitutto come esempio virtuoso di fare impresa con il precipuo obiettivo di difendere la mia, la nostra terra. Andrò per sostenere la politica sana che da spazio a chi come me vuole dare un contributo fattivo ad un cambiamento. So che altri colleghi imprenditori hanno declinato l’invito Ma non andare avrebbe consentito di dare spazio a chi preferisce fare emergere l’immagine della Sicilia subalterna, omertosa, ostaggio di retaggi pregressi o di cellule insane".

Qui il post di Ombra che annuncia la partecipazione al programma.