Trapani, al via oggi la 67^ Stagione Concertistica degli Amici della Musica

27/10/2019 09:05:00

Oggi domenica 27 ottobre, negli spazi della Chiesa di Sant’Alberto, in Via Garibaldi a Trapani, alle ore 18.30 si inaugurerà la 67ª stagione concertistica degli Amici della Musica di Trapani. Protagonista del concerto il pianista Marco Grieco. Solista per importanti istituzioni concertistiche in Italia e all’estero e vincitore di oltre 35 concorsi pianistici, definito dalla stampa americana “stella nascente nel mondo della musica classica”.

Anche quest’anno, da ottobre a giugno in cartellone 18 appuntamenti in cui si esibiranno 40 artisti tra musicisti, cantanti, ballerini. Proposte molto diverse per genere, ma tutte di alta qualità. Affermati concertisti grazie ai quali, per 9 mesi, a Trapani si respirerà aria di musica, di arte, di cultura. Una rassegna che, come ormai consuetudine, valorizza e arricchisce la nostra città.