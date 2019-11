Meteo, nuvoloso con deboli piogge in provincia di Trapani

07/11/2019 06:40:00

Cieli ancora molto nuvolosi che potranno portare a deboli piogge in provincia di Trapani. Continua il tempo instabile in Sicilia Occidentale con nuvole e qualche rovescio oggi. Domani situazione simile, con cieli poco nuvolosi e addensamenti pomeridiani. Ecco le previsioni.

giovedì, 7 novembre: Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio. Molte nubi in serata associate a deboli piogge, sono previsti 3.1mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 2650m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

venerdì, 8 novembre: Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.