Maltempo in Sicilia, la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo gialla

08/11/2019 19:54:00

C'è un'allerta meteo gialla su tutta la Sicilia lanciata dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino alle 24.00 del 9 novembre 2019.

Già questa notte e per tutta la giornata di domani sono, infatti, attese condizioni meteo avverse. Sono previsti venti forti di burrasca, dai quadranti occidentali e possibili mareggiate lungo i litorali e in genere sulle coste.

L'avviso per i responsabili locali di protezione civile: "devono prestare specifica attenzione alle condizioni meteorologiche locali e alle loro variazioni, non prevedibili e talora repentine, nonché agli effetti al suolo derivanti, ancorché potenziali, temuti o presumibili, adeguando all'occorrenza e opportunamente le Fasi operative e i propri modelli di intervento. In particolare, se sono note condizioni di vulnerabilità del territorio per effetto di dissesti precedenti, la Autorità locali di protezione civile possono, all'occorrenza, adottare Fasi Operative con livelli superiori a quelli del presente Avviso".