Il fisioterapista marsalese premiato al VII Congresso Nazionale SIF

11/11/2019 08:00:00

Luca Abrignani, fisioterapista marsalese, concorrente tra i più grandi esperti nazionali del settore riabilitativo è stato il vincitore del concorso per il miglior abstract e poster medico-scientifico del congresso. La maifestazione si è svolta il 26 e 27 ottobre 2019, presso il padiglione G. Rama dell’Ospedale dell’Angelo di Venezia Mestre, dove si è tenuto il VII congresso nazionale SIF (Società italiana di Fisioterapia) e AIFI Veneto (Associazione Italiana Fisioterapisti).

Lo studio, dal titolo “Reliability of differential physiotherapy diagnosis vs medical and radiographic evaluation in patient with occult femoral fracture: a case report”, sarà pubblicato nella rivista Archives of Physioterapy e nel portale di ricerca medica PubMed.

Abrignani, laureatosi in fisioterapia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e conseguito il master in terapia manuale ortopedica rilasciante titolo internazionale OMPT (Orthopaedic Manipulative Physical Therapists), ha proseguito i propri studi specializzandosi nel trattamento delle problematiche Muscolo-scheletriche ortopediche e riabilitazione post chirurgica.

Vanta diversi anni di esperienza sia nel proprio studio privato, sia presso strutture convenzionate (Riability Group); sia collaborando con squadre sportive professionistiche (Marsala Volley, Pallacanestro Trapani, Trapani calcio, Federazione italiana Hockey).